Sesiune de instruire anticorupţie cu poliţiştii  ieșeni

Ofiţerii de poliţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Iaşi au desfăşurat o instruire anticorupţie cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi - Secţia nr. 4 Poliţie Rurală Miroslava. „Activitatea a urmărit abordarea unor subiecte de interes ridicat pentru funcţionarii Poliţiei Judeţului Iaşi, precum elemente de etică organizaţională şi factori de risc, infracţiuni de corupţie şi infracţiuni asimilate faptelor de corupţie, prevenirea corupţiei în contextul elementelor de influenţă socială (grup, autorităţi, familie, cercul de relaţii, mediul social) şi exemple relevante”, au transmis cei de la DGA Iaşi.

În egală măsură, participanţii şi-au exersat abilităţile de identificare şi gestionare a riscurilor specifice domeniului de competenţă. „Cursanţii au fost instruiţi atât din punctul de vedere al atitudinilor şi reacţiilor corecte în faţa unor fapte de corupţie, cât mai ales din perspectiva prevenirii situaţiilor de corupţie prin modelarea contextelor specifice. Întreaga sesiune de instruire s-a desfăşurat sub semnul dialogului, generând discuţii constructive şi clarificatoare pe teme din domeniul prevenirii corupţiei şi a promovării unui comportament etic şi integru”, au spus cei de la DGA. Laura RADU