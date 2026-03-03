Scumpire masivă a carburanților, la Iași. Transportatorii cer tăierea accizelor la jumătate
„Nu ne dărâmați școala!” – sătenii dintr-un sat băcăuan se ridică împotriva buldozerelor
MacBook primește schimbări importante care vor atrage atenția tuturor utilizatorilor
Ce s-a întâmplat cu Serviciile Web Amazon în Orientul Mijlociu și cum au fost afectate viețile digitale
Google în fața unei decizii care ar putea schimba totul în colaborarea cu armata
Constructorii au preluat, înainte de termen, loturile 1D și 2A din Autostrada Unirii!
Osteoporoza începe mai devreme decât crezi. Ghid de prevenție pe 10 ani
Fertilitatea după 35 de ani, ce e mit și ce e real. Rezerva ovariană, AMH și ce mai poți schimba prin stil de viață
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Sesiune de instruire anticorupţie cu poliţiştii  ieșeni

Sesiune de instruire anticorupţie cu poliţiştii  ieșeni

Sesiune de instruire anticorupţie cu poliţiştii  ieșeni

Ofiţerii de poliţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Iaşi au desfăşurat o instruire anticorupţie cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi - Secţia nr. 4 Poliţie Rurală Miroslava. „Activitatea a urmărit abordarea unor subiecte de interes ridicat pentru funcţionarii Poliţiei Judeţului Iaşi, precum elemente de etică organizaţională şi factori de risc, infracţiuni de corupţie şi infracţiuni asimilate faptelor de corupţie, prevenirea corupţiei în contextul elementelor de influenţă socială (grup, autorităţi, familie, cercul de relaţii, mediul social) şi exemple relevante”, au transmis cei de la DGA Iaşi.

În egală măsură, participanţii şi-au exersat abilităţile de identificare şi gestionare a riscurilor specifice domeniului de competenţă. „Cursanţii au fost instruiţi atât din punctul de vedere al atitudinilor şi reacţiilor corecte în faţa unor fapte de corupţie, cât mai ales din perspectiva prevenirii situaţiilor de corupţie prin modelarea contextelor specifice. Întreaga sesiune de instruire s-a desfăşurat sub semnul dialogului, generând discuţii constructive şi clarificatoare pe teme din domeniul prevenirii corupţiei şi a promovării unui comportament etic şi integru”, au spus cei de la DGA. Laura RADU

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri