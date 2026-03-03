Sesiune de instruire anticorupţie cu poliţiştii ieșeni
Ofiţerii de poliţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Iaşi au desfăşurat o instruire anticorupţie cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi - Secţia nr. 4 Poliţie Rurală Miroslava. „Activitatea a urmărit abordarea unor subiecte de interes ridicat pentru funcţionarii Poliţiei Judeţului Iaşi, precum elemente de etică organizaţională şi factori de risc, infracţiuni de corupţie şi infracţiuni asimilate faptelor de corupţie, prevenirea corupţiei în contextul elementelor de influenţă socială (grup, autorităţi, familie, cercul de relaţii, mediul social) şi exemple relevante”, au transmis cei de la DGA Iaşi.
În egală măsură, participanţii şi-au exersat abilităţile de identificare şi gestionare a riscurilor specifice domeniului de competenţă. „Cursanţii au fost instruiţi atât din punctul de vedere al atitudinilor şi reacţiilor corecte în faţa unor fapte de corupţie, cât mai ales din perspectiva prevenirii situaţiilor de corupţie prin modelarea contextelor specifice. Întreaga sesiune de instruire s-a desfăşurat sub semnul dialogului, generând discuţii constructive şi clarificatoare pe teme din domeniul prevenirii corupţiei şi a promovării unui comportament etic şi integru”, au spus cei de la DGA. Laura RADU
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!