Statistici devastatoare: o adolescentă de nici 15 ani a adus pe lume al treilea copil!

* în România 23 de mame sub 15 ani au ajuns la al doilea copil! * aproape una din 10 nașteri provine de la fete cu vârsta între 15 și 19 ani * în Iași, fenomenul nu e mai puțin dramatic: peste 350 de adolescente sub 19 ani au devenit mame * Organizația Salvați Copiii solicită reforma profundă a legislației

Într-un adevărat șoc statistic, datele Institutului Național de Statistică arată că România continuă să fie scena unei tragedii sociale ignorate: din cele 143.637 de nașteri înregistrate în urmă cu un an, 13.018 au fost la mame adolescente între 15 și 19 ani, iar 601 au fost copii sub 15 ani, dintre care 23 au devenit mame pentru a doua oară! Și mai cutremurător, o adolescentă de nici 15 ani a adus pe lume al treilea copil!

În județele Mureș, Bacău și Bihor, situația este de-a dreptul alarmantă: aici se înregistrează cele mai multe cazuri de tinere mame sub 15 ani. În Iași, fenomenul nu e mai puțin dramatic: peste 350 de adolescente sub 19 ani au devenit mame, în 2024.

Fenomenul mamelor adolescente – o tragedie națională

Statisticile sunt devastatoare. Cele mai multe mame cu vârsta sub 15 ani sunt înregistrate în Mureș – 60 nașteri, Bacău – 34, Bihor – 31, Dolj – 29, Brașov – 27.

Mame cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani: Mureș – 813, Brașov – 657, Dolj – 568, Bihor – 567, Constanța – 541.

Cele mai puține cazuri au fost consemnate în Gorj – 127, Tulcea – 130, Mehedinți – 145. Capitala ocupă locul 14 la nivel național, cu 351 de nașteri sub 19 ani.

În aproape toate cazurile, sarcina a fost neașteptată și traumatică, iar lipsa informațiilor și a sprijinului a amplificat dramatismul.

Lipsa educației sexuale – cauză directă a tragediei

Legea 272/2004, care reglementează educația pentru sănătate, prevede că aceasta se face abia din clasa a VIII-a și doar cu acordul părinților. O măsură profund inadecvată, care exclude tocmai copiii cei mai vulnerabili!

66% dintre minore au spus că au primit informații despre sexualitate în școală. 30% însă s-au bazat pe prieteni, rude sau colegi – surse adesea nesigure și periculoase. Fără educație corectă, copiii caută răspunsuri online, expunându-se riscurilor și abuzurilor.

Organizația Salvați Copiii acționează în 16 județe și în toate maternitățile din țară. Echipe integrate de specialiști – asistenți medicali, moașe, asistenți sociali – identifică cazurile vulnerabile și facilitează accesul la servicii medicale și sociale. Caravane medicale și programe digitale (INFOMama, Cutia Bebelușului) oferă informații de încredere și sprijin în prevenția sarcinilor nedorite.

Până acum, 459.500 de mame, gravide și copii 0–5 ani au beneficiat de programe integrate, care includ consult medical, vaccinare și consiliere psihologică.

Rezultatele sunt impresionante: 95% dintre gravidele din comunitățile vizate au mers la medic sau au beneficiat de ecografii, rata vaccinării la copii a crescut la 99–100%, adolescentele și-au îmbunătățit cunoștințele privind prevenția sarcinilor și abuzurilor.

Soluția: educație sexuală obligatorie și prevenție

Salvați Copiii solicită reforma profundă a legislației: modificarea Legii 272/2004 – educație pentru sănătate obligatorie din grădiniță, Modificarea Legii 198/2023 – „Educație pentru sănătate” ca disciplină obligatorie, cu ore alocate săptămânal și curriculum național omogen, o strategie interministerială, cu cadre didactice pregătite, specialiști integrați în procesul educațional, părinți parteneri informați.

Experiența internațională arată că funcționează: în Danemarca, rata nașterilor adolescente – 4 la 1.000, în Olanda - educație sexuală din grădiniță, Croația - susținere puternică a părinților și adolescenților.

România are nevoie urgent de acțiune decisivă și educație timpurie pentru a preveni tragediile care sfâșie viețile fetelor înainte să înceapă cu adevărat. Fără aceasta, copiii continuă să devină mame în timp ce lumea lor se prăbușește, iar statul rămâne absent.

Nicoleta ZANCU