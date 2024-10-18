Stilul de viață sănătos, cheia longevității și scut împotriva afecțiunilor circulatorii și cardiace

În lumea modernă, unde ritmul vieții este adesea haotic, neglijarea sănătății inimii și a sistemului circulator devine, din păcate, o realitate pentru mulți. Cu toate acestea, studiile din ultimii ani au subliniat o soluție aparent simplă, dar profundă: un stil de viață sănătos poate fi arma de care avem nevoie pentru a preveni cele mai comune afecțiuni cardiovasculare și circulatorii. A trăi cu grijă, responsabil și echilibrat nu este doar un trend, ci o necesitate pentru a ne menține inima în cea mai bună formă. Inima, acest motor neobosit al corpului, pompează zilnic aproximativ 7000 de litri de sânge, asigurând oxigenul și nutrienții necesari pentru fiecare celulă. Orice disfuncție la nivelul inimii sau al sistemului circulator poate declanșa un efect de domino în întreg organismul, ducând la boli precum hipertensiunea arterială, ateroscleroza sau infarctul miocardic. Însă, cheia pentru a preveni aceste afecțiuni nu constă doar în medicamente, ci în adoptarea unui stil de viață sănătos și preventiv. „Echilibrul în toate este răspunsul la întrebarea legată de prevenția afecțiunilor cardiace. Trebuie să ne bucurăm de viață atât în familie, cât și la locul de muncă. Familia nu înseamnă doar rudele, ci și colegii de la serviciu, iar fericirea se află în echilibrul dintre muncă și viața personală. Apoi, este necesar să înțelegem că gândirea pozitivă este esențială. Am observat că persoanele care ajung la o vârstă înaintată au un mod de gândire foarte pozitiv. Cel mai vârstnic pacient al meu avea peste 100 de ani, iar cel mai mic, șapte zile”, a zâmbit prof. univ. dr. Grigore Tinică, președintele celei de-a 17-a Reuniuni Anuale a Societății Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică (EABM), ale cărei lucrări au început ieri la Iași.

O dietă bogată în alimente naturale și variate, sărace în grăsimi saturate și zaharuri, este fundamentul unei vieți fără griji cardiovasculare. „Nu trebuie să uităm de sport, de exercițiile fizice periodice, care nu sunt doar un mod de a-ți tonifia corpul, ci o veritabilă fântână a tinereții pentru inimă și artere. Mersul pe jos, alergatul ușor contribuie la îmbunătățirea circulației, crescând capacitatea cardiacă și reducând tensiunea arterială. Este important să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară, să găsim activități care ne fac plăcere. Eu sunt un workaholic, munces foarte mult, dar îmi și rezerv momente de plăcere. Spre exemplu, vara trecută, am mers cu o mașină de teren pe malul râului Nistru, de la un capăt la altul, și am descoperit locuri minunate, cum ar fi mănăstirile rupestre. Când mai am timp, îmi plac ză zbor cu aparate ușoare, de două locuri”, a continuat apreciatul chirurg cardiolog, apoi a atras atenția asupra stresului, care este extrem de nociv.

Un stil de viață sănătos nu este doar o tendință, ci o promisiune pe care ne-o facem nouă înșine pentru a ne proteja inima și pentru a trăi mai mult și mai bine. Alegând să ne hrănim cu înțelepciune, să ne mișcăm zilnic și să ne gestionăm stresul, oferim inimii noastre șansa de a bate puternic și sănătos pentru mulți ani. Asta în condițiile în care incidența bolilor cardiovasculare este foarte mare.

„Este esențial să învățăm din greșelile trecutului pentru a îmbunătăți tratamentele și protocoalele medicale”

Evident că afecțiunile cardiovasculare sunt titlul principal de pe afișul Reuniunii Anuale a Societății Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică, la care lucrările au început în forță. „Astăzi am avut sesiuni de chirurgie cardiovasculară congenitală, prevenție și recuperare cardiovasculară, iar în sălile principale au avut loc conferințe susținute de invitați de renume. Un exemplu este profesorul Tirone David, din Canada, care a inventat o procedură chirurgicală căreia i-am dedicat o carte de 600 de pagini. De asemenea, profesorul Boris Todurov din Kiev va prezenta transplantul cardiac în condiții de război și va discuta despre traumele de război. Alte prezentări importante îi au ca autori pe profesorul George Teddy despre dispozitivele de asistare circulatorie și profesorul David Taggart, din Marea Britanie, care va aborda controversele dintre ghidurile medicale și realitatea practică în chirurgia cardiovasculară.

Vom avea și o sesiune împreună cu Societatea Română de Cardiologie și Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă despre managementul sângelui pacientului în chirurgia cardiovasculară, un aspect foarte important, deoarece multe operații necesită transfuzii. Este esențial să învățăm din greșelile trecutului pentru a îmbunătăți tratamentele și protocoalele medicale.

Vom discuta, de asemenea, despre ghiduri medicale și cum acestea trebuie adaptate realităților din viața practică, deoarece ghidurile sunt fundamentul pe care se bazează deciziile noastre medicale”, a explicat, la conferința de presă, prof. univ. dr. Grigore Tinică.

Pe lângă chirurgia cardiovasculară, congresul va aborda și un subiect deosebit de important legat de inteligența artificială. „Dacă privim înapoi în istorie, până la Revoluția Industrială, activitatea fizică era predominantă, iar oamenii își dezvoltau capacitățile fizice în detrimentul celor intelectuale. Începând cu revoluția industrială, activitatea intelectuală a început să crească în mod constant, până în jurul anului 2010. De atunci, asistăm la un declin vizibil al capacității intelectuale a oamenilor, în principal din cauza introducerii inteligenței artificiale și a automatizării. Odată cu robotizarea și avansul tehnologic, multe dintre abilitățile noastre intelectuale sunt treptat înlocuite de mașini. Capacitatea noastră de gândire, asociată în mod natural cu emoția, pare să fie în declin, în timp ce inteligența artificială își dezvoltă abilitatea de sinteză și analiză la niveluri tot mai ridicate”, a punctat președintele congresului. La conferința de presă au mai participat dr Kostas Tsakiridis (membru în boardul EABM), prof. Steven Andrew Robicsek (Universitatea Florida), prof. Shervin Ziabakhsh Tabary (Universitatea Teheran, vice-cancelar al EAB).

Maura ANGHEL