Ultimul domnitor al Moldovei, mutat la Inspectoratul de Jandarmi

Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul conducător al Moldovei și unul dintre cei mai importanți reformatori ai secolului al XIX-lea, a fost mutat din incinta Palatul Culturii la sediul Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași.

Decizia a fost luată marți, 19 mai 2026, de familia Ghyka, cu sprijinul Jandarmeriei Române și al Primăriei Municipiului Iași, într-un gest care transformă din nou figura domnitorului într-un reper al memoriei istorice a Moldovei.

Sicriul a fost transportat la sediul jandarmilor din bulevardul Poitiers, unde va rămâne până la organizarea funeraliilor naționale și inaugurarea monumentului dedicat lui Grigore Alexandru Ghica, monument care urmează să fie amplasat în fața Palatului Culturii — chiar în inima fostei capitale a Moldovei.

Momentul are o încărcătură aparte nu doar prin valoarea istorică a personajului, ci și prin contextul revenirii sale simbolice la Iași. Rămășițele domnitorului au fost aduse în oraș la sfârșitul anului trecut, în urma unui efort comun al familiei Ghyka, al autorităților locale și al Jandarmeriei Române, într-o operațiune discretă, dar cu puternică semnificație pentru patrimoniul istoric românesc.

Figura lui Grigore Alexandru Ghica rămâne una dintre cele mai importante din istoria Moldovei moderne. Considerat ultimul domnitor al Moldovei înaintea Unirii Principatelor, el a fost unul dintre liderii politici care au susținut reformele moderne, emanciparea socială și apropierea de valorile occidentale într-o perioadă în care spațiul românesc traversa transformări majore.

Mutarea sicriului la sediul jandarmilor ieșeni creează și o imagine puternic simbolică: un domnitor care a marcat modernizarea Moldovei este păzit acum de una dintre instituțiile fundamentale ale statului român modern, într-un moment în care memoria istorică începe să fie readusă în spațiul public cu o vizibilitate rar întâlnită în ultimii ani.

În același timp, anunțul privind viitoarele funeralii naționale și ridicarea unui monument în fața Palatului Culturii sugerează că autoritățile pregătesc un amplu demers ceremonial și memorial dedicat domnitorului. Carmen DEACONU