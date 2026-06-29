UMF Iași, cea mai bună clasare internațională din istorie

* instituția marchează cea mai bună performanță de până acum într-un clasament internațional dedicat sustenabilității. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a urcat în intervalul 601–800 la nivel mondial în Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026, după ce în ultimii doi ani se afla în categoria 1001–1500

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași obține cea mai bună clasare din istoria sa în Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026, unul dintre cele mai urmărite clasamente internaționale care evaluează contribuția universităților la dezvoltarea durabilă.

Potrivit rezultatelor publicate de Times Higher Education, UMF Iași a avansat în intervalul 601–800 la nivel mondial, o creștere importantă față de edițiile 2024 și 2025, când universitatea era încadrată în categoria 1001–1500.

Saltul este vizibil și în scorul general. UMF Iași a ajuns la 64,7 puncte în 2026, față de 55,3 puncte în 2025 și 52,6 puncte în 2024. Evoluția confirmă consolidarea poziției universității ieșene într-un clasament care nu măsoară doar performanța academică, ci și impactul social, responsabilitatea instituțională, incluziunea și contribuția la sănătatea comunității.

Cea mai bine clasată universitate de medicină din România

La nivel național, UMF Iași ocupă locul al patrulea între universitățile din România incluse în clasament și este cea mai bine clasată universitate de medicină și farmacie din țară.

În ediția 2026, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași devansează UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, clasată în intervalul 801–1000, și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, aflată în intervalul 1001–1500.

Pentru Iași, rezultatul are o miză dublă: confirmă forța unei universități medicale cu tradiție și întărește profilul orașului ca centru academic important în Europa de Est.

„Pentru UMF Iași, sustenabilitatea înseamnă responsabilitate față de comunitate, acces la educație de calitate, promovarea sănătății, incluziune și parteneriate solide. Faptul că am reușit să urcăm cu câteva sute de poziții în clasamentul Times Higher Education Sustainability Impact Ratings reprezintă o recunoaștere internațională a eforturilor depuse de întreaga comunitate academică și ne motivează să continuăm proiectele prin care contribuim la dezvoltarea durabilă a societății”, a declarat rectorul UMF Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

Un clasament global cu 1.646 de universități

Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 a inclus 1.646 de universități din 116 țări și teritorii. Clasamentul analizează contribuția instituțiilor de învățământ superior la atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Scorul general este calculat pe baza performanței la SDG 17 – Parteneriate pentru obiective, care are o pondere de 22%, și a celor mai bune trei rezultate obținute la celelalte obiective, fiecare cu o pondere de până la 26%.

Pentru UMF Iași, clasarea din 2026 reprezintă mai mult decât o poziție într-un top internațional. Este un semn că proiectele universității în educație, cercetare, sănătate publică, incluziune și parteneriate produc efecte vizibile și recunoscute la nivel global.

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