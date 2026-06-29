Val de dosare penale pe șoselele din Iași!

Sfârșitul de săptămână a adus o serie de intervenții ale polițiștilor ieșeni, care au descoperit în trafic șoferi aflați sub influența alcoolului, conducători auto fără permis și persoane care circulau cu vehicule neînmatriculate. În toate cazurile au fost deschise dosare penale, iar cercetările continuă.

Primul caz a fost înregistrat pe 26 iunie, în comuna Cotnari, unde polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 60 de ani.

Oamenii legii au observat imediat că acesta emana halenă alcoolică, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, urmând ca alcoolemia exactă să fie stabilită prin analize.

Cel mai grav caz a fost însă înregistrat pe 28 iunie, după ce polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava au fost sesizați că un bărbat aflat posibil sub influența alcoolului s-a urcat la volan.

Autoturismul a fost depistat pe DJ 248 – Șoseaua Nicolina, iar la volan se afla un bărbat de 38 de ani. Rezultatul etilotestului a fost unul alarmant: 1,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care indică un nivel foarte ridicat al alcoolemiei. Și în acest caz au fost recoltate probe biologice, iar cercetările sunt în desfășurare.

Tot în aceeași zi, polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Miroslava au intervenit într-un alt caz asemănător. La fața locului a fost identificat un bărbat de 41 de ani, care conducea un autoturism și care avea o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor de sânge.

Mașini fără acte în regulă, descoperite în trafic

Problemele nu s-au oprit la consumul de alcool.

Pe 27 iunie, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Iași au oprit un autoturism după ce șoferul a ignorat indicatorul „obligatoriu la dreapta”, a virat la stânga și a încălcat marcajul longitudinal dublu continuu.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că autoturismul condus de bărbatul de 39 de ani nu era înmatriculat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

Un caz similar a fost descoperit și pe 28 iunie, la Târgu Frumos. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, iar verificările au arătat că autorizația provizorie de circulație expirase încă din 27 iunie 2026. Și în acest caz a fost deschis dosar penal.

Fără permis și cu un moped neînmatriculat

Un alt caz grav a fost descoperit pe 27 iunie, în comuna Lespezi.

Polițiștii Biroului Rutier Pașcani au oprit pentru control un moped condus de un bărbat de 30 de ani, din județul Suceava.

Verificările au scos la iveală două nereguli majore: acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Pe numele său au fost întocmite dosare penale pentru conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

Toate persoanele depistate în aceste cazuri sunt cercetate în cadrul unor dosare penale, urmând ca, în funcție de rezultatele investigațiilor și ale analizelor toxicologice, să fie dispuse măsurile legale.

Polițiștii reamintesc că acțiunile de control vor continua pe drumurile din județul Iași, pentru depistarea șoferilor care pun în pericol siguranța traficului prin consumul de alcool, conducerea fără permis sau utilizarea unor vehicule care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice. Andrei TURCU