Val de tentative de sinucidere, la Iași

* una intre victime se afla, în momentul internării în spital, în şoc hemoragic din cauza unei plăgi înjunghiate abdominale şi prezenta hemoperitou masiv în urma afectării vasculare a aortei abdominale * un alt bărbat a încercat să se sinucidă, după o ceartă cu iubita, aruncându-se de la etajul opt al unui bloc situat Tătăraşi * în cădere, tânărul s-a înfipt într-un corp metalic dur * după operaţiuni complicate, tânărul a fost transportat la spital cu tot cu ţeava care i-a străpuns corpul

După ce, duminică, un tânăr polițist și-a luat viața, la Dumești, împușcându-se în caă, alte două persoane au încercat să îşi pună capăt zilelor în Postul Crăciunului. Doi bărbaţi, din municipiul Iaşi şi din judeţ, au încercat să încheie socotelile cu viaţa, în mod brutal. Ambii sunt la spital, în stare gravă. În cazul unuia dintre tineri, medicii sunt rezervaţi.

Unul dintre bărbaţi, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Belceşti, a fost adus la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” de o ambulanţă de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Iaşi, în care se afla şi un medic.

În momentul internării, bărbatul se afla în şoc hemoragic din cauza unei plăgi înjunghiate abdominale, şi prezenta cu hemoperitou masiv în urma afectării vasculare a aortei abdominale. „A fost preluat în UPU, protezat respirator, internat în Clinica chirurgicală de gardă, şi dus la sala de operaţie”, a spus dr. Diana Cimpoeşu, şefa UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Tot la Chirurgie a fost internat, în stare gravă, un alt bărbat, în vârstă de 30 de ani, care, după o ceartă cu iubita, a încercat să se sinucidă aruncându-se de la etajul opt al unui bloc situat în zona Grand Residence din Tătăraşi. În cădere, tânărul a intrat într-un corp metalic dur, rămânând suspendat la un metru de sol. A fost nevoie de un echipaj de descarcerare de la ISU pentru recuperarea sa. După operaţiuni complicate, tânărul a fost transportat la spital cu tot cu ţeava care i-a străpuns corpul. „Poarta de intrare este la nivelul regiunii fesiere drepte şi cea de ieşire la nivelul regiunii iliace drepte. La momentul ajungerii echipajului pacientul a fost găsit conştient, dar agitat psihomotor, iar cu ajutorul echipei de descarcerare s-a recurs la tăierea lateralelor corpului metalic sub efect de analgezie profundă şi imobilizare pe targă metalică. Mai are plagă contuză de testicol şi coapsă internă stângă, plagă delabrantă gambă posterioară stângă. A fost dus în sala de operaţie, cu o echipă medicală complexă de medici vasculari, medici de ortopedie-traumatologie”, a spus dr Diana Cimpoeşu.

În timpul nopţii, bărbatul a fost operat din nou. Medicii depun toate eforturile de a-l menţine în viaţă dar prognosticul este rezervat.

Statisticile arată că, în ultimii ani, din ce în ce mai mulţi oameni se confruntă cu depresia, singurătatea sau sentimentul de gol interior. În perioadele de final de an, spitalele şi poliţia raportează o incidenţă crescută a suicidului, a tentativelor de suicid sau a problemelor generate de consumul de alcool deoarece numeroase persoane se confruntă cu singurătatea.

Cele mai vulnerabile sunt persoanele divorţate sau care au încheiat recent o relaţie, cele cărora le-a decedat partenerul de viaţă sau vârstnicii.

Potrivit specialiştilor de la Institutul de Psihiatrie Socola, perioada de iarnă reprezintă un fond propice instalării depresiei prin apariţia unui tonus general mai scăzut, firesc pe timpul acestui anotimp, pus pe seama temperaturilor scăzute, care îngreunează gândirea şi provoacă apatie. Pe de altă parte, zilele sunt mai scurte şi mai înnorate, iar din cauza absenţei luminii, după cum arată unele studii, se stimulează secreţia de melatonină numită şi hormonul somnului. Laura RADU