Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași își consolidează profilul european printr-o nouă activitate de formare desfășurată în cadrul Acreditării Erasmus+ pentru Formare profesională VET.

Echipa managerială a liceului și coordonatorul pentru proiecte europene au participat la cursul „Empowering Educators with Digital Skills for Sustainable Entrepreneurship and Creativity in a Circular Economy”.

Programul a fost organizat de Tene Learning, în Puerto de la Cruz, Spania.

Competențe digitale și antreprenoriat sustenabil

Formarea a vizat dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor, dar și integrarea unor teme tot mai prezente în educația actuală: antreprenoriatul sustenabil, economia circulară, creativitatea și folosirea eficientă a resurselor.

Pentru o școală din Iași, o astfel de mobilitate nu înseamnă doar participarea la un curs european. Miza este transferul unor metode moderne către elevi, prin activități mai conectate la realitățile actuale ale pieței muncii.

Economia circulară, discutată prin exerciții și studii de caz

Cursul din Spania a inclus atât componente teoretice, cât și activități practice. Participanții au discutat despre economia circulară, strategii de marketing, bune practici în management financiar, gestionarea bugetului și atragerea de fonduri.

Programul a cuprins ateliere, studii de caz și schimburi de experiență între participanți din mai multe țări europene.

Tema este relevantă și pentru elevii din Iași, într-un context în care școlile sunt chemate să pregătească tinerii pentru profesii aflate în schimbare. Competențele digitale, antreprenoriatul, sustenabilitatea și capacitatea de a lucra în proiecte internaționale devin tot mai importante în formarea viitorilor absolvenți.

Leadership și lucru în echipe educaționale

O parte a programului a fost dedicată stilurilor de leadership. Profesorii au lucrat cu exemple, exerciții aplicate și jocuri de rol, pentru a înțelege cum pot fi conduse mai eficient echipele educaționale și proiectele școlare.

Acest tip de formare este important pentru unitățile de învățământ care derulează proiecte europene. Managementul resurselor, comunicarea, planificarea și colaborarea cu parteneri internaționali sunt elemente esențiale în succesul programelor Erasmus+.

Ce pot câștiga elevii din Iași

Impactul unor astfel de mobilități se poate vedea în modul în care profesorii își actualizează conținuturile și metodele de predare. În cazul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, formarea din Spania se înscrie în direcția deschiderii europene a școlii și a consolidării educației orientate spre competențe.

Teona SOARE