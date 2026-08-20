ApaVital trage un semnal de alarmă: apa nu este nelimitată!

* compania spune că, în prezent, cu mici excepții, alimentarea este asigurată în regim de continuitate în aria sa de operare, care cuprinde peste 300 de localități din județele Iași, Neamț și Botoșani * însă, în anumite zone, vârfurile de consum pot pune serios la încercare rețeaua

Apa de la robinet nu este o resursă fără sfârșit! ApaVital lansează un apel ferm către populație, în plină perioadă de temperaturi ridicate, și cere consumatorilor să folosească apa potabilă cu responsabilitate, în primul rând pentru băut și pentru nevoile esențiale ale gospodăriei.

Pe măsură ce mercurul urcă, consumul de apă crește puternic, iar presiunea ajunge direct asupra infrastructurii de înmagazinare și transport. Compania spune însă că, în prezent, cu mici excepții, alimentarea este asigurată în regim de continuitate în aria sa de operare, care cuprinde peste 300 de localități din județele Iași, Neamț și Botoșani.

Asta nu înseamnă însă că problema nu există. ApaVital explică faptul că, atunci când apar dificultăți locale, acestea nu sunt, în general, provocate de lipsa apei, ci de limitele infrastructurii locale, capacitatea de înmagazinare și transport sau consumurile uriașe concentrate în intervale scurte.

Cu alte cuvinte, un robinet deschis în exces poate însemna mult mai mult decât o factură mai mare. În anumite zone, vârfurile de consum pot pune serios la încercare rețeaua.

„Apa potabilă trebuie folosită cu prioritate pentru consumul uman”

Iar compania transmite un mesaj care ar trebui să ajungă în fiecare gospodărie: apa potabilă trebuie folosită cu prioritate pentru consumul uman.

ApaVital recomandă evitarea risipei și, pe cât posibil, renunțarea la utilizarea apei din rețeaua publică pentru activități care pot consuma cantități uriașe într-un timp foarte scurt: udarea intensivă a grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților sau a suprafețelor pavate.

Este un avertisment care capătă o greutate aparte în condiții de secetă cronică. Potrivit companiei, investițiile făcute în ultimii ani în infrastructură permit în prezent ca aproape toți utilizatorii din aria de operare să aibă apă la robinet 24 de ore din 24, chiar și în condiții dificile.

Dar infrastructura are limite, iar canicula poate testa aceste limite până la maximum.

Mesajul conducerii ApaVital este direct: compania își asumă investițiile în modernizare, reabilitare și dezvoltarea rețelelor, însă responsabilitatea nu aparține doar furnizorului.

Fiecare consumator are un rol în menținerea echilibrului. Un furtun lăsat ore întregi pentru udat, o piscină umplută în perioadele de consum maxim sau spălarea repetată a suprafețelor cu apă potabilă pot părea gesturi banale, dar, adunate la nivelul unei comunități întregi, pot produce presiuni serioase asupra sistemului.

Pentru Iași și localitățile din aria ApaVital, mesajul este, așadar, cât se poate de clar: nu trebuie să așteptăm apariția unor restricții pentru a învăța să economisim apa. Compania cere responsabilitate acum, înainte ca rețeaua să fie forțată să răspundă unor consumuri pe care nu le poate susține la nesfârșit. Carmen DEACONU