Canicula face victime la Iași! Zeci de oameni au căzut pe stradă

Valul de caniculă care sufocă județul Iași începe să își arate efectele. Temperaturile extreme au trimis deja zeci de oameni în brațele medicilor, iar serviciile de urgență sunt în alertă după ce, numai în cursul zilei de marți, au fost înregistrate 19 solicitări pentru persoane care au suferit stări lipotimice, pe fondul căldurii sufocante și al afecțiunilor medicale preexistente.

Echipajele de intervenție au fost nevoite să intervină în mai multe zone din județ, iar bilanțul arată amploarea fenomenului. 16 cazuri au fost gestionate de Serviciul de Ambulanță Județean Iași, iar alte trei intervenții au revenit echipajelor SMURD.

Mai mulți pacienți au ajuns de urgență la spital

După evaluarea medicală efectuată la fața locului, situația s-a dovedit îngrijorătoare. 14 persoane au fost transportate la spitalele din Iași, dintre care 11 cu ambulanțele SAJ și trei cu echipajele SMURD.

Alte cinci persoane au refuzat transportul la spital, deși au prezentat simptome specifice epuizării provocate de temperaturile extreme.

În paralel, Serviciul Voluntar de Ambulanță a acordat asistență altor cinci persoane, fără a mai fi nevoie de intervenția echipajelor din sistemul integrat de urgență.

Medicii avertizează: organismul poate ceda în doar câteva minute

Specialiștii spun că expunerea prelungită la temperaturi de peste 35-40 de grade poate provoca rapid deshidratare severă, insolație, pierderea stării de conștiență și agravarea bolilor cronice.

Cele mai expuse categorii sunt persoanele vârstnice, copiii și sugarii, femeile însărcinate, bolnavii cardiovasculari, pacienții cu diabet, persoanele cu afecțiuni respiratorii sau renale.

La apariția unor simptome precum amețeală, slăbiciune, dureri de cap, greață, dificultăți de respirație sau senzația de leșin, medicii recomandă solicitarea imediată a ajutorului medical și apelarea numărului unic de urgență 112 dacă starea persoanei se agravează.

ISU Iași: Pericol dublu - oameni doborâți de căldură și risc uriaș de incendii

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” atrage atenția că temperaturile extreme nu pun în pericol doar sănătatea populației, ci cresc și riscul izbucnirii incendiilor de vegetație uscată, miriști, culturi agricole și gospodării.

Pompierii avertizează populația să nu folosească focul deschis pentru arderea resturilor vegetale, să nu arunce țigări aprinse pe câmp și să utilizeze grătarele doar în spațiile special amenajate.

De asemenea, autoritățile recomandă să nu fie lăsate sticle sau alte obiecte din sticlă pe terenurile acoperite cu vegetație uscată, acestea putând concentra razele soarelui și favoriza izbucnirea incendiilor.

Autoritățile cer populației să evite orice risc

În contextul codurilor de caniculă, ieșenii sunt sfătuiți să evite deplasările între orele 11:00 și 18:00, să consume cantități suficiente de apă, chiar și în lipsa senzației de sete, să poarte haine deschise la culoare și să se adăpostească în spații răcoroase.

Un avertisment ferm este adresat și șoferilor: copiii, persoanele dependente și animalele de companie nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate deveni letală într-un timp foarte scurt.

Autoritățile estimează că temperaturile extreme se vor menține și în perioada următoare, iar numărul intervențiilor medicale ar putea crește dacă populația nu respectă recomandările de protecție. Andrei TURCU