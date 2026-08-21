Ultimul weekend complet dinaintea pregătirilor serioase pentru toamnă scoate Iașul din casă. Între 21 și 23 august, orașul are festival în Piața Palatului, concerte în aer liber, petrecere grecească, spectacole imersive, teatru și experimente pentru copii, târguri și muzică lăutărească. Multe dintre evenimente sunt gratuite sau au bilete accesibile.

Dacă rămâi în Iași în weekendul 21–23 august, nu prea ai motiv să spui că nu se întâmplă nimic. Centrul orașului va fi dominat de INIMO, cu Smiley, Horia Brenciu, Andia, Direcția 5, Vescan și The Urs, Palas aduce Grecia în parc, iar MINA deschide două spectacole dedicate lui Rembrandt și Leonardo da Vinci. Copiii au teatru, ceramică și experimente, iar seara continuă în grădini, pub-uri și spații de concert.

Vineri începe cu rock, muzică clasică și o premieră imersivă

Weekendul poate începe vineri seara, 21 august, în Grădina Vert, unde Sukar Nation intră de la ora 19.00 în Balkan Rock Party, cu amestecul său de rock, punk și influențe folclorice. Biletul este 65 de lei. Pentru cei care preferă muzica clasică, Filarmonica „Moldova” continuă Stagiunea Estivală cu un concert la Amfiteatrul Palas, tot de la ora 19.00, cu acces liber.

Tot vineri, MINA Iași pregătește avanpremiera noilor producții „Rembrandt. The Immersive Show” și „Da Vinci. The Immersive Show”, de la ora 19.30, eveniment însoțit de un concert Serenadis Quartet. Din 22 august, cele două experiențe devin accesibile publicului larg, la sediul MINA de pe bulevardul Primăverii nr. 2. Proiecțiile reconstruiesc universul lui Rembrandt, de la „Rondul de noapte” la autoportrete, și lumea lui Leonardo, de la „Mona Lisa” la proiectele sale inginerești și „Orașul Viitorului”.

Pentru o variantă mai relaxată, Legend Pub are vineri, de la ora 22.00, petrecerea „Hot Summer”, cu intrare liberă.

Sâmbătă, Piața Palatului devine scena mare a orașului

Evenimentul care va aduna probabil cel mai numeros public începe sâmbătă. INIMO 2026 ocupă Piața Palatului Culturii pe 22 și 23 august, iar ediția din acest an este construită în jurul campaniei pentru sprijinirea a 16.176 de copii care au nevoie de haine, încălțăminte și rechizite pentru școală.

Sâmbătă, programul muzical începe la 17.10 cu Coloricii. Urmează Rareș Prisecariu și Nectaria Bostan, Ciao Patricia, Vescan la 18.50, Rareș la 19.20, The Urs la 20.15, Smiley la 21.10 și Andrei Bănuță la 22.45. Copiii sub 14 ani, însoțiți de un adult, au acces gratuit, iar organizatorii au pregătit și activități de familie, zone de joacă și concursuri.

La câteva sute de metri distanță, Grădina Palas schimbă registrul. De la ora 17.00 începe The Sound of Greece Party, cu acces liber, live cooking, gastronomie grecească, muzică și dansuri tradiționale, costume și inclusiv momentul spectaculos al spargerii farfuriilor.

Copiii pot începe ziua mai devreme. La Amfiteatrul Baia Turcească este programat, de la ora 10.00, spectacolul „De poveste”, cu bilet de 20 de lei. La Caferamica se poate picta ceramică între orele 10.00 și 21.00, costurile fiind între 50 și 150 de lei, în funcție de obiectul ales.

Duminică: Horia Brenciu, Andia, Direcția 5 și teatru pentru copii

INIMO continuă duminică, iar programul începe la 16.10 cu Trupa Clounella. Familia Melimi urcă pe scenă la 17.05, urmată de Ramona Zaharia, Andrei Yvan Mîță și Philarmonia Orchestra. De la 18.40 cântă Oana Radu, la 19.35 – Direcția 5, la 20.55 – Horia Brenciu & HB Orchestra, iar Andia încheie seara de la 22.15.

Pentru familiile cu copii, oferta nu se termină la festival. Grădina Vert găzduiește două sesiuni de experimente științifice, la orele 17.00 și 18.00, cu bilete de 25 de lei. La Teatrul „Luceafărul”, de la 17.30, este programat spectacolul „Gri colorat”, iar la Caferamica dimineața începe cu un atelier de modelaj în lut.

Seara, publicul matur are o alternativă cu totul diferită: Taraful de la Vărbilău cântă la Berarium Tankeria Ursus de la ora 20.00.

De la antichități la primele cumpărături pentru școală

Weekendul poate fi petrecut și fără scenă. La Mall Moldova se desfășoară, între 21 și 23 august, un Târg de Antichități, cu obiecte vintage și piese de colecție.

La Palas continuă EXCELSIOR pentru școală, deschis zilnic între 10.00 și 22.00, cu rechizite, ghiozdane, cărți și materiale creative. Cum septembrie se apropie, târgul este unul dintre primele semne că vacanța intră în ultima ei porțiune.

Pentru cei care preferă muzeele, Palatul Culturii păstrează deschise expozițiile permanente și temporare, între care „Computerul – Istoria viitorului”, „RetroRadio”, expoziția dedicată ocupațiilor tradiționale din Moldova și proiectele Muzeului de Artă.

Așadar, între 21 și 23 august, Iașul oferă cam toate variantele posibile pentru un weekend de vară: un concert gratuit, un festival mare, o seară grecească, artă digitală, teatru pentru copii, muzică lăutărească sau pur și simplu câteva ore prin muzee. Iar pentru unele dintre ele nici măcar nu trebuie cumpărat bilet. Clara DIMA