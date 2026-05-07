Tragedie la grădina zoologică privată din Zaharești, județul Suceava. Goliath, primul ligru din România, a murit în urma unui incendiu izbucnit miercuri, 6 mai 2026, în incinta obiectivului de agrement. Animalul, considerat o raritate în România, se afla în zona afectată de foc și nu a mai putut fi salvat.

Incendiul a pornit de la o cabană din lemn și s-a extins la mai multe spații de depozitare din incinta menajeriei. Potrivit informațiilor apărute în presa locală și națională, flăcările nu s-au manifestat direct în zona principală a animalelor, însă Goliath era ținut în carantină chiar în apropierea locului din care a pornit focul.

Cine era Goliath, primul ligru din România

Goliath era un animal extrem de rar, rezultat din încrucișarea dintre un leu și o tigroaică. Nașterea sa, într-o grădină zoologică privată din județul Suceava, a atras atenția publicului încă din 2025, când presa relata că ar fi vorba despre primul astfel de exemplar născut în România.

Un ligru poate ajunge la dimensiuni impresionante, fiind unul dintre cei mai mari hibrizi felini. Tocmai de aceea, Goliath devenise rapid una dintre atracțiile grădinii zoologice din Zaharești și un subiect de interes pentru vizitatori, mai ales pentru copii.

Moartea lui ridică, însă, și întrebări despre siguranța spațiilor în care sunt ținute animalele rare, despre condițiile de carantină și despre modul în care astfel de obiective private sunt pregătite pentru situații de urgență.

Incendiu puternic la Zaharești. Ce au găsit pompierii

Focul a izbucnit miercuri, în jurul orei 14:00, la o construcție din lemn aflată în incinta grădinii zoologice. Incendiul a afectat o cabană și mai multe anexe folosite pentru depozitare, existând riscul ca flăcările să se extindă și la alte construcții.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompieri militari din Suceava, Fălticeni și Gura Humorului, alături de servicii voluntare din zonă. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje medicale.

Intervenția a fost dificilă din cauza riscului de propagare și a fumului dens. Potrivit relatărilor publicate după incident, proprietarul obiectivului a fost afectat de fum în timp ce încerca să intervină și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ce animale au fost salvate din incendiu

Deși Goliath nu a mai putut fi salvat, pompierii au reușit să evacueze mai multe animale aflate în apropierea zonei afectate. Printre acestea s-au numărat porci spinoși, porci vietnamezi, lame, canguri și un vultur, potrivit bilanțului provizoriu prezentat de presa locală. În incendiu ar fi murit și un fazan.

Grădina zoologică era închisă publicului în momentul izbucnirii incendiului, astfel că nu au fost raportate victime în rândul vizitatorilor. Autoritățile urmau să stabilească, după lichidarea completă a focarelor, dacă au existat și alte pierderi în rândul animalelor.

O tragedie care readuce în discuție siguranța menajeriilor private

Moartea lui Goliath nu este doar o pierdere simbolică pentru grădina zoologică din Zaharești. Incidentul readuce în atenție situația menajeriilor private, a spațiilor de carantină pentru animale exotice și a măsurilor de prevenire a incendiilor în zone unde sunt adăpostite specii rare.

În astfel de cazuri, siguranța nu privește doar publicul, ci și animalele care nu se pot evacua singure. Construcțiile din lemn, depozitele aflate în apropierea adăposturilor și lipsa unor circuite clare de evacuare pot transforma un incendiu într-o tragedie rapidă.

Pentru public, Goliath era un animal spectaculos. Pentru autorități, cazul de la Zaharești ar trebui să devină un semnal de alarmă privind verificarea condițiilor din obiectivele private care găzduiesc animale sălbatice sau hibride rare.