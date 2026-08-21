Iașul vrea să se prezinte americanilor ca o destinație serioasă pentru investiții

* Iașul va deveni, în această toamnă, punct de întâlnire pentru companii, investitori, autorități și reprezentanți ai mediului economic din România și Statele Unite * orașul vrea să demonstreze că este o destinație serioasă pentru investiții și un centru regional de tehnologie, energie și logistică

Consiliul Județean Iași propune alocarea a 98.526 de lei din bugetul județului pentru organizarea, în parteneriat cu Asociația Invest in Iași, a evenimentului US-Romania Regional Economic Forum Iași – „Bridge to Tomorrow: Technology, Energy & Resilience”.

Forumul este programat în perioada 22-23 octombrie 2026 și își propune să aducă la aceeași masă aproximativ 200-300 de participanți.

Pe hârtie, lista invitaților este una impresionantă: reprezentanți ai Ambasadei SUA, Departamentului de Comerț al Statelor Unite, AmCham România, autorități publice, companii românești și americane, investitori, universități și antreprenori din regiunea Nord-Est.

Se urmărește atragerea investițiilor americane în regiunea Nord-Est

Evenimentul este construit în jurul a trei domenii strategice: tehnologie și inovare, energie și infrastructură, respectiv relocare industrială și logistică regională. Exact sectoarele în care Iașul și întreaga regiune încearcă să își consolideze poziția economică.

Administrația județeană susține că forumul poate contribui direct la atragerea investițiilor americane în regiunea Nord-Est, la promovarea ecosistemului economic ieșean și la creșterea vizibilității județului în fața unor potențiali investitori.

În plus, anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, astfel că organizatorii încearcă să profite de un context diplomatic și economic favorabil.

Pentru Iași, oportunitatea este importantă. Județul are universități puternice, o industrie IT bine dezvoltată, companii din servicii și construcții, dar și un potențial logistic și industrial care încă nu este valorificat la nivelul dorit.

Forumului i se adresează, în special, antreprenorilor și companiilor exportatoare din regiunea Nord-Est, inclusiv din IT, agribusiness, construcții și servicii.

Ce rămâne după forumul de la Iași?

98.526 de lei nu reprezintă o sumă uriașă raportată la un buget județean, însă adevărata justificare a cheltuielii ar trebui să vină din rezultate concrete. Dacă în urma forumului apar investiții, parteneriate comerciale, proiecte și locuri de muncă, atunci banii pot reprezenta o investiție strategică. Dacă totul se termină la nivel de fotografii, prezentări și promisiuni, impactul va fi mult mai greu de demonstrat.

Deocamdată, însă, ambiția este clară: Iașul vrea să se prezinte americanilor ca o destinație serioasă pentru investiții și ca un centru regional de tehnologie, energie și logistică. Daniel BACIU