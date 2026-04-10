Medicii rezidenți vor fi plătiți pentru gărzile suplimentare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificarea Ordinului nr. 870, aflat în transparență pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru a corecta ceea ce a numit o nedreptate veche din spitalele românești: lipsa unei salarizări obligatorii pentru gărzile efectuate de medicii rezidenți în afara programului normal de lucru.

Schimbarea are o miză uriașă pentru sistemul public de sănătate. În multe spitale, medicii rezidenți au fost ani la rând o resursă indispensabilă pentru funcționarea liniilor de gardă, însă nu întotdeauna și una plătită clar, corect și unitar. Noua formulă propusă de Ministerul Sănătății încearcă să închidă această breșă și să introducă o regulă explicită: dacă rezidentul muncește în garda făcută peste program, acea muncă trebuie plătită.

Potrivit anunțului, în perioada de pregătire în specialitate, medicii rezidenți vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă din unitatea sanitară în care efectuează stagiul, prin dublarea medicului de gardă și efectuarea de gărzi pentru completarea duratei normale a timpului de muncă.

În același timp, începând cu anul I, rezidenții pot fi incluși, la cerere, în linia de gardă din specialitatea în care se formează, în afara programului normal de lucru, cu excepția liniei I. Activitatea se va desfășura sub responsabilitatea și supravegherea medicului titular de gardă.

Pentru rezidenții din anul III și mai mari, posibilitățile cresc. Ei pot intra, tot la cerere, inclusiv în linia I de gardă, în afara programului normal, însă numai cu respectarea limitelor de competență și sub supravegherea unui medic specialist sau primar desemnat de șeful de secție.

Punctul-cheie al modificării este însă cel financiar. „Gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi obligatoriu salarizate de unitatea sanitară în care sunt realizate, cu respectarea prevederilor legale”, a transmis ministrul Sănătății. Este formularea care poate schimba, în mod concret, statutul rezidentului din spitalele din România.

Alexandru Rogobete a insistat că medicii rezidenți nu mai pot fi priviți ca o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a profesorului coordonator. În viziunea sa, rezidenții sunt deja parte din deciziile medicale luate în timp real și din îngrijirea zilnică a pacienților, iar felul în care sunt tratați la început de drum arată, de fapt, ce tip de sistem sanitar construiește România.

Mesajul ministrului a fost formulat într-un registru neobișnuit de direct pentru discursul administrativ. „Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziția cuiva și nici umplutură atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă”, a afirmat Rogobete, subliniind că rezidentul este un pion important în funcționarea sistemului actual și, mai ales, al celui viitor.

Declarația vine într-un moment în care spitalele se confruntă cu presiuni uriașe: deficit de personal, suprasolicitare, linii de gardă greu de acoperit și o dependență tot mai mare de medicii aflați în formare. Din acest motiv, plata obligatorie a gărzilor nu este doar o măsură salarială, ci și un semnal de repoziționare a rezidentului în arhitectura spitalului. Clara DIMA