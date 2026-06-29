Palatul Administrativ din Iaşi îşi deschide porţile pentru artă

Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Iaşi au lansat, luni, proiectul cultural „Casa Porţilor Deschise”, un simpozion de creaţie dedicat artei contemporane, care reuneşte 17 artişti din România şi Republica Moldova. Lucrările realizate în cadrul proiectului vor constitui prima colecţie permanentă de artă găzduită de o instituţie administrativă din judeţ.

Începând cu 3 iulie, ieşenii vor veni la Palatul Administrativ nu doar pentru a-şi rezolva problemele birocratice, ci vor putea admira 22 de lucrări de pictură, sculptură, grafică şi ceramică, semnate de 17 artişti din România şi Republica Moldova.

Expoziţia va avea caracter permanent şi va reprezenta începutul unei colecţii de artă contemporană găzduite de Palatul Administrativ.

Iniţiatorii spun că proiectul îşi propune să transforme Casa Pătrată într-un spaţiu deschis comunităţii, în care ieşenii să ajungă nu doar pentru probleme administrative, ci şi pentru evenimente culturale. „După finalizarea lucrărilor de reabilitare a Palatului Administrativ, ne-am propus ca această clădire să fie un spaţiu deschis comunităţii. Oamenii să intre aici nu doar pentru a rezolva probleme administrative, ci şi pentru a participa la evenimente culturale care dau plus valoare judeţului nostru”, a declarat prefectul judeţului Iaşi, Constantin Pelin Dolachi.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, consideră că proiectul contribuie la schimbarea imaginii administraţiei publice. „De prea mult timp administraţia este percepută ca un loc în care ajungi doar atunci când nu ai încotro. Tocmai de aceea deschidem, la propriu, porţile Casei Pătrate şi îi invităm pe ieşeni într-un spaţiu al întâlnirii cu arta, cu frumosul şi cu oamenii”, a afirmat Costel Alexe.

La lansare a participat şi celebrul artist Mircea Cantor, care a subliniat că asocierea dintre artă şi instituţiile publice reprezintă un demers firesc şi o formă de diplomaţie culturală, menită să aducă un plus de valoare oraşului şi să apropie publicul de cultură. „Este un moment important, pentru ca arata o dorinţa de diplomaţie culturală. Arta a făcut dintotdeauna parte din instituţii şi poate aduce un plus de valoare locului în care se află. Sunt convins ca acest proiect va sensibiliza publicul ieşean şi pe cei care vor vizita Iaşul”, a declarat artistul Mircea Cantor. Laura RADU