COMUNICAT DE PRESĂ. FINALIZARE PROIECT Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru-Șerbănești – ETAPA II SMIS 325442
Performanță deosebita pentru elevii de la Liceul Paradis din Iași: note de top mondial la examenele Cambridge IGCSE și A Levels
Tipuri de cabluri HDMI: ghid pas cu pas pentru o experiență digitală optimizată
Camera de hotel, un focar de bacterii? Ce spun experții și cum te poți feri
Primarul Mihai Chirica: 'M-aş întoarce cu atenţie tot spre Guvernul României şi aş pune o întrebare!'
Comunicat de presa lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” TITLUL PROIECTULUI: „Digitalizarea activității TEVESAT NET SRL”
Comunicat de presa lansare proiect „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” TITLUL PROIECTULUI: „Digitalizarea activității TV SAT NET SRL”
Aparate dentare la Iași – de ce tratamentele ortodontice sunt mai accesibile ca oricând
Transportul gratuit pentru elevi, dispare! Cine mai beneficiază și în ce condiții
Încălțăminte WOJAS: Investiția Inteligentă pentru Un Stil Durabil
Primarul Mihai Chirica: 'M-aş întoarce cu atenţie tot spre Guvernul României şi aş pune o întrebare!'

22-08-2025 12:44

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, afirmă că România are nevoie de prioritizarea investiţiilor publice pentru a evita risipa şi a susţine dezvoltarea reală a ţării şi critică faptul că influenţa politică a contat mai mult decât logica investiţionala.

Edilul a declarat că România nu îşi mai poate permite investiţii făcute "după ureche", fără criterii clare de eficienţă şi impact economic.

Chirica afirmă că exemplele de proiecte nejustificate abundă, de la terenuri de sport construite în sate cu câteva sute de locuitori, până la grădiniţe construite în localităţi unde media de vârstă trece de 50 de ani.

În prezent, afirmă Mihai Chirica, Guvernul este pus în faţa unei dileme, "aceea de a finaliza proiectele aflate în derulare, fără a bloca investiţiile esenţiale pentru dezvoltare".

"Cea mai corectă abordare este să facem proiect cu proiect. Am dat şi un exemplu, care a fost preluat şi de alţi colegi din ţară, una este să-ţi continui investiţie la un teren de sport care se află într-un stadiu de implementare de 60% şi să-l duci la bun sfârşit, şi alta e să blocheze o investiţie în finalizarea acoperişului la o şcoală care a ajuns la un stat de implementare de 30% şi ar trebui să fie trasă acea investiţie pe dreapta. Deci, trebuie să le punem într-un echilibru cât se poate de corect faţă de finalitatea fiecărui proiect în parte. Toate sunt importante. O ţară nu se dezvoltă fără investiţii. Şi în regulă, motorul care angrenează o economie nu este doar consumul. Contează şi consumul dar, mai ales, investiţiile, fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de investiţii în unităţi industriale de diverse tipuri. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenţi", a declarat primarul Mihai Chirica.

Conform acestuia, dacă un teren de sport sau un acoperiş de şcoală sunt aproape gata, acestea trebuie duse până la capăt. În schimb, precizează primarul Iaşiului, banii publici ar trebui orientaţi prioritar spre infrastructura mare - autostrăzi, drumuri expres, centuri ocolitoare - care atrag investitori şi creează valoare pe termen lung.

"De aceea consider că trebuie să ne uităm raţional la investiţiile aducătoare de plus valoare, şi aici mă refer la infrastructurile mari de tip autostradă, drumuri expres, drumuri de ocolire. Ele sunt investiţii care aduc plus valoare şi atrag investitorii. Pe de altă parte, trebuie să lăsăm în continuare parte din investiţiile publice ale autorităţilor locale să fie duse la bun sfârşit pentru a nu genera alte 'circuri ale foamei', aşa cum a rămas în urma sistemului comunist, iar unele dintre ele nici în ziua de azi nu mai sunt duse la bun sfârşit", afirmă Mihai Chirica.

Edilul ieşean consideră că România plăteşte astăzi nota de plată pentru ani de cheltuieli orientate spre consum şi credite nesfârşite, care au generat deficitul actual.

"Cred că trebuie să fim foarte atenţi. Sunt absolut de acord că România a făcut extrem de multe greşeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura şi antrenând într-un mod aproape nesfârşit credite pentru consum, ceea ce reprezintă principala cauză a deficitului pe care îl avem în momentul de faţă şi care nu pot fi trecute cu vederea", a declarat primarul Mihai Chirica.

În opinia sa, fără prioritizarea investiţiilor viitorul ţării riscă să fie compromis pe termen lung.

"M-aş întoarce cu atenţie tot spre Guvernul României şi aş pune o întrebare, nu neapărat Guvernului Bolojan ci mai ales celor dinainte, cum se pot explica cheltuirea a miliarde de lei pe investiţii de tip terenuri de sport într-o localitate de 250 de locuitori sau grădiniţă într-o localitate cu media de vârstă de peste 50 de ani, sau alte şi alte exemple care arată foarte clar că nu autoritatea publică care le-a cerut este neapărat de învinuit, că fiecare îşi are poveştile lui în cap, ci acele comisii de tehnicieni din interiorul ministerelor sau a Companiei Naţionale de Investiţii, care trebuiau să fie foarte atenţi asupra cerinţei, unde influenţa politică să nu fi fost atât de mare şi raţiunea să fi fost principalul argument atunci când se validează o investiţie publică", a declarat primarul Mihai Chirica.

Edilul afirmă că în această situaţie actualul guvern are o responsabilitatea dificilă de al lua "taurul de coarne" şi să corecteze greşelile moştenite de la administraţiile anterioare.

"Acum a căzut bolovanul peste Bolojan, şi s-a ostenit dumnealui să-l ridice. Un bolovan care este aruncat de foarte multe guverne de dinaintea sa, care îl pun într-o situaţie antagonică şi cu sistemul de Educaţie, şi cu sistemul Judiciar, şi cu autorităţile publice, şi cu persoane. Dar cineva trebuie să facă şi acest lucru: să ia 'taurul de coarne'. În caz contrar ne compromitem pe termen nelimitat, şi chiar şi perspectiva şi viitorul acestei ţări", a declarat primarul Mihai Chirica.

Mihai Cistelican stiripesurse.ro

Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Todiresti, 5 parcele teren. 1 Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Todiresti, cu sediul administrativ in sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava, telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primaria todiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: 5 parcele de teren, in suprafata totala de 3.600 mp, apartinand domeniului privat al Comunei Todiresti, situate in intravilanul comunei Todiresti: -Teren in suprafata de 500 mp, avand nr. cadastral 43499, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 1.000 mp, avand nr.cadastral 43503, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 997 mp, avand nr.cadastral 43231, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 850 mp, avand nr.cadastral 43256, sat Todiresti, F.N.; -Teren in suprafata de 253 mp, avand nr. cadastral 43476, sat Todiresti, F.N.; conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Todiresti nr. 41/14.06.2022 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei sau se pot consulta pe site-ul: www.comuna todiresti.ro, la sectiunea Monitorul Oficial local -hotarari. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, ce se achita numerar la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.09.2025, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 19.09.2025, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Comunei Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: intr-un singur exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 22.09.2025, ora 10.30, Comuna Todiresti, sat Todiresti, nr. 174, comuna Todiresti, judetul Suceava. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, din municipiul Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62, judetul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
Licitatie comuna Bacesti, Spatiu medical 50 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui, telefon 0235/458.506, fax 0235/458.506, e-mail: primaria.bacesti@yahoo.com, cod fiscal 3337621. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Spatiu medical in suprafata de 50,00 mp, situat in incinta Dispensarului Comunal din satul Bacesti, F.N., comuna Bacesti, judetul Vaslui, pentru desfasurarea activitatilor medicale stomatologice, apartine domeniului privat al Comunei Bacesti, conform O.U.G. nr. 57/03.07.20219 si H.C.L. Bacesti nr. 32/15.08.2025. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Bacesti. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 10.09.2025, ora 10.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.09.2025, ora 11.00, la sediul Comuna Bacesti, comuna Bacesti, sat Bacesti, Str. Principala nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon 0235/311.032, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.08.2025.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
