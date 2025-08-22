Primarul Mihai Chirica: 'M-aş întoarce cu atenţie tot spre Guvernul României şi aş pune o întrebare!'

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, afirmă că România are nevoie de prioritizarea investiţiilor publice pentru a evita risipa şi a susţine dezvoltarea reală a ţării şi critică faptul că influenţa politică a contat mai mult decât logica investiţionala.

Edilul a declarat că România nu îşi mai poate permite investiţii făcute "după ureche", fără criterii clare de eficienţă şi impact economic.

Chirica afirmă că exemplele de proiecte nejustificate abundă, de la terenuri de sport construite în sate cu câteva sute de locuitori, până la grădiniţe construite în localităţi unde media de vârstă trece de 50 de ani.

În prezent, afirmă Mihai Chirica, Guvernul este pus în faţa unei dileme, "aceea de a finaliza proiectele aflate în derulare, fără a bloca investiţiile esenţiale pentru dezvoltare".

"Cea mai corectă abordare este să facem proiect cu proiect. Am dat şi un exemplu, care a fost preluat şi de alţi colegi din ţară, una este să-ţi continui investiţie la un teren de sport care se află într-un stadiu de implementare de 60% şi să-l duci la bun sfârşit, şi alta e să blocheze o investiţie în finalizarea acoperişului la o şcoală care a ajuns la un stat de implementare de 30% şi ar trebui să fie trasă acea investiţie pe dreapta. Deci, trebuie să le punem într-un echilibru cât se poate de corect faţă de finalitatea fiecărui proiect în parte. Toate sunt importante. O ţară nu se dezvoltă fără investiţii. Şi în regulă, motorul care angrenează o economie nu este doar consumul. Contează şi consumul dar, mai ales, investiţiile, fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de investiţii în unităţi industriale de diverse tipuri. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenţi", a declarat primarul Mihai Chirica.

Conform acestuia, dacă un teren de sport sau un acoperiş de şcoală sunt aproape gata, acestea trebuie duse până la capăt. În schimb, precizează primarul Iaşiului, banii publici ar trebui orientaţi prioritar spre infrastructura mare - autostrăzi, drumuri expres, centuri ocolitoare - care atrag investitori şi creează valoare pe termen lung.

"De aceea consider că trebuie să ne uităm raţional la investiţiile aducătoare de plus valoare, şi aici mă refer la infrastructurile mari de tip autostradă, drumuri expres, drumuri de ocolire. Ele sunt investiţii care aduc plus valoare şi atrag investitorii. Pe de altă parte, trebuie să lăsăm în continuare parte din investiţiile publice ale autorităţilor locale să fie duse la bun sfârşit pentru a nu genera alte 'circuri ale foamei', aşa cum a rămas în urma sistemului comunist, iar unele dintre ele nici în ziua de azi nu mai sunt duse la bun sfârşit", afirmă Mihai Chirica.

Edilul ieşean consideră că România plăteşte astăzi nota de plată pentru ani de cheltuieli orientate spre consum şi credite nesfârşite, care au generat deficitul actual.

"Cred că trebuie să fim foarte atenţi. Sunt absolut de acord că România a făcut extrem de multe greşeli întinzându-se mult mai mult decât îi permitea pătura şi antrenând într-un mod aproape nesfârşit credite pentru consum, ceea ce reprezintă principala cauză a deficitului pe care îl avem în momentul de faţă şi care nu pot fi trecute cu vederea", a declarat primarul Mihai Chirica.

În opinia sa, fără prioritizarea investiţiilor viitorul ţării riscă să fie compromis pe termen lung.

"M-aş întoarce cu atenţie tot spre Guvernul României şi aş pune o întrebare, nu neapărat Guvernului Bolojan ci mai ales celor dinainte, cum se pot explica cheltuirea a miliarde de lei pe investiţii de tip terenuri de sport într-o localitate de 250 de locuitori sau grădiniţă într-o localitate cu media de vârstă de peste 50 de ani, sau alte şi alte exemple care arată foarte clar că nu autoritatea publică care le-a cerut este neapărat de învinuit, că fiecare îşi are poveştile lui în cap, ci acele comisii de tehnicieni din interiorul ministerelor sau a Companiei Naţionale de Investiţii, care trebuiau să fie foarte atenţi asupra cerinţei, unde influenţa politică să nu fi fost atât de mare şi raţiunea să fi fost principalul argument atunci când se validează o investiţie publică", a declarat primarul Mihai Chirica.

Edilul afirmă că în această situaţie actualul guvern are o responsabilitatea dificilă de al lua "taurul de coarne" şi să corecteze greşelile moştenite de la administraţiile anterioare.

"Acum a căzut bolovanul peste Bolojan, şi s-a ostenit dumnealui să-l ridice. Un bolovan care este aruncat de foarte multe guverne de dinaintea sa, care îl pun într-o situaţie antagonică şi cu sistemul de Educaţie, şi cu sistemul Judiciar, şi cu autorităţile publice, şi cu persoane. Dar cineva trebuie să facă şi acest lucru: să ia 'taurul de coarne'. În caz contrar ne compromitem pe termen nelimitat, şi chiar şi perspectiva şi viitorul acestei ţări", a declarat primarul Mihai Chirica.

Mihai Cistelican stiripesurse.ro