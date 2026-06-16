Buldozerele, gata să intre pe lotul de munte Joseni–Ditrău

Autostrada Unirii A8, proiectul de infrastructură care de ani întregi alimentează speranțele Moldovei pentru dezvoltare economică și conectare reală cu restul țării și al Europei, face un nou pas important către faza de execuție.

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că săptămâna viitoare va aviza Proiectul pentru Autorizația de Construire al lotului 1D Joseni–Ditrău, o etapă esențială care apropie și mai mult momentul în care utilajele vor intra efectiv pe teren.

Pentru ieșeni, vestea are o încărcătură aparte. Deși lotul se află în județul Harghita, fiecare pas făcut pe sectorul montan al A8 înseamnă apropierea momentului în care Iașul va fi conectat prin autostradă de Transilvania și, implicit, de marile coridoare europene de transport. Este exact legătura strategică despre care mediul de afaceri, administrațiile locale și societatea civilă vorbesc de peste două decenii.

Constructorul român care a câștigat contractul a început proiectarea încă din luna ianuarie 2026, iar din această primăvară a demarat organizarea de șantier în zona Lăzarea. Acum, proiectul intră într-o nouă etapă, una care confirmă faptul că lucrurile se mișcă într-un ritm mult mai alert decât în anii precedenți.

Mai mult, CNIR promite un nivel de transparență fără precedent. Pe întreg șantierul vor fi instalate cel puțin zece camere video conectate permanent la internet, astfel încât evoluția lucrărilor să poată fi urmărită în timp real. În plus, constructorul va realiza filmări cu drona la fiecare două săptămâni, imaginile urmând să fie transmise atât beneficiarului, cât și supervizorului proiectului.

Practic, românii vor putea urmări aproape pas cu pas transformarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimele decenii.

Pentru județul Iași, miza este uriașă. Specialiștii în infrastructură consideră că A8 are potențialul de a produce cea mai mare schimbare economică din regiune după 1990. O autostradă funcțională spre Transilvania ar putea reduce semnificativ timpii de transport, ar atrage investiții noi, ar facilita dezvoltarea logisticii și ar crește competitivitatea companiilor din întreaga Moldovă.

În ultimii ani, Autostrada Unirii a devenit mai mult decât un simplu proiect rutier. Pentru mulți locuitori ai Moldovei, ea reprezintă simbolul luptei împotriva izolării economice și infrastructurale care a afectat regiunea timp de decenii.

Tocmai de aceea, fiecare etapă depășită, fiecare aviz obținut și fiecare kilometru care intră în execuție sunt urmărite cu atenție de comunitățile locale, de mediul de afaceri și de miile de șoferi care așteaptă de ani buni o alternativă modernă la actualele drumuri supraaglomerate.

Avizarea Proiectului pentru Autorizația de Construire a lotului Joseni–Ditrău nu înseamnă încă începutul lucrărilor la scară largă, dar reprezintă unul dintre cele mai importante semnale că Autostrada Unirii înaintează. Iar pentru Iași și întreaga Moldovă, mesajul este clar: visul A8 nu mai este doar o promisiune, ci începe să capete contur tot mai concret. Daniel BACIU