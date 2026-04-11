Daruri în Sâmbăta Mare pentru o familie cu șase copii din Erbiceni

În Sâmbăta Mare, când tăcerea lumii parcă se umple de sens, iar inimile înțeleg mai bine decât cuvintele ce înseamnă binele, în casa familiei Dimitriu, din Erbiceni a intrat bucuria. O bucurie curată, simplă, adevărată.

O familie cu șase copii frumoși, isteți, îngrijiți, crescuți în credință, în demnitate și în dorința aceea atât de prețioasă de a merge la școală, de a învăța, de a-și face un drum în viață. Sunt copii care nu cer mult, dar care primesc cu o lumină în priviri ce nu se poate uita. Iar când vezi asemenea suflete, înțelegi că uneori un dar nu înseamnă doar un pachet, o haină, un aliment sau o surpriză. Înseamnă grijă. Înseamnă speranță. Înseamnă: „Nu sunteți singuri.”

Darurile ajunse la familia Dimitriu au fost oferite de oameni buni, cu inimă mare, iar vestea lor a fost dusă mai departe de sportivele de la ABC Handbal Iași, adevărați mesageri ai generozității, alături de un grup de părinți ai copiilor sportivi. Nu au dus doar daruri. Au dus căldură, respect și acea emoție rară care leagă oamenii fără zgomot, fără vorbe mari, fără gesturi pentru aplauze.

În prag de Înviere, casa acestei familii s-a umplut de zâmbete, de uimire, de recunoștință și de acea frumusețe pe care numai binele făcut la timp o poate aduce. Iar copiii, cu ochii lor limpezi și cu bucuria lor fără mască, au amintit tuturor că adevăratele minuni nu fac zgomot. Ele se așază cuminți în suflet și rămân acolo.

Sâmbăta Mare nu este doar despre așteptare. Este și despre mâna întinsă, despre omenia care merge din casă în casă, despre lumina care ajunge mai întâi prin fapte. Iar pentru familia Dimitriu, această zi a fost o dovadă că binele lucrează tăcut, dar adânc.

Respect tuturor celor care au dăruit. Recunoștință celor care au mers cu inima deschisă. Și nădejde pentru acești șase copii minunați, care merită tot ce e mai bun, mai curat și mai luminos pe lume. Sărbători cu lumină în suflet! Maura ANGHEL