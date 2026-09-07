Iașul a atras o avere din fonduri europene, dar rămâne în afara TOP 5 național

Iașul a pus mâna pe aproape 10 miliarde de lei din fonduri europene. Este una dintre cele mai spectaculoase cifre ale actualului exercițiu financiar 2021–2027, însă clasamentul național vine cu o surpriză: în ciuda sumei uriașe, județul este abia pe locul 7 din 44 de județe.

Datele oficiale centralizate la 4 septembrie 2026 arată că proiectele asociate județului Iași însumează 9,968 miliarde de lei, fără proiectele multijudețene. Aproape 10 miliarde de lei pentru investiții, dezvoltare și proiecte care pot schimba radical economia județului.

Dar când cortina se ridică și apare clasamentul național, povestea devine și mai interesantă.

Clujul este pe locul 3, cu aproape 12,99 miliarde de lei, Prahova are 12,66 miliarde, Constanța - 11,27 miliarde, iar Doljul ajunge la 10,04 miliarde. Iașul, cu 9,97 miliarde, rămâne imediat sub acest pluton.

Cu alte cuvinte, județul este foarte sus, dar încă nu este în liga primelor cinci județe ale țării.

Sănătatea „înghite” miliardele Iașului

Cea mai spectaculoasă componentă a finanțărilor este Sănătatea.

Nu mai puțin de 4,05 miliarde de lei sunt asociate proiectelor din acest domeniu – de departe cea mai mare componentă a finanțărilor europene pentru Iași.

Urmează Dezvoltarea Regională, cu 2,79 miliarde de lei, și Dezvoltarea Durabilă, cu 2,72 miliarde.

La mare distanță apar Incluziunea și Demnitatea Socială - 161,1 milioane de lei, Educația și Ocuparea - 159 milioane, Transportul - 68,27 milioane, și Creșterea Inteligentă - 25,2 milioane.

Aici apare unul dintre cele mai mari paradoxuri ale statisticii. Un județ care are nevoie disperată de infrastructură are doar 68,27 milioane de lei în proiecte de transport în această centralizare.

În schimb, sănătatea concentrează miliarde.

426 de proiecte și alte miliarde în proiecte multijudețene

Iașul figurează cu 426 de proiecte, fără cele multijudețene.

La acestea se adaugă 621 de proiecte multijudețene, cu o valoare aferentă județului de aproximativ 3,38 miliarde de lei.

Plățile deja validate ajung la 1,47 miliarde de lei, iar Iașul are și 26 de proiecte de importanță strategică.

Structura beneficiarilor este, de asemenea, interesantă: 33% sunt beneficiari publici, iar 67% privați.

Așadar, nu vorbim doar despre investiții ale administrațiilor, ci și despre un volum consistent de proiecte private.

Bucureștiul joacă în altă ligă

Comparația cu Capitala arată însă cât de mare este diferența dintre regiuni.

Bucureștiul are proiecte de 40,47 miliarde de lei, de peste patru ori valoarea Iașului. Numai Transportul ajunge în Capitală la aproape 17,96 miliarde de lei.

Clujul trece de 12,9 miliarde, Prahova de 12,6 miliarde, iar Constanța depășește 11,2 miliarde.

Iașul rămâne cu aproape 10 miliarde și locul 7. Este o performanță importantă, dar și un avertisment.

Pentru că diferența dintre Iași și județele din fața sa se măsoară în miliarde de lei.

Cifrele spun o poveste cu două fețe

Pe de o parte, 9,97 miliarde de lei reprezintă o sumă uriașă. Iașul este unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor europene și are sute de proiecte în derulare sau finanțate.

Pe de altă parte, județul nu reușește încă să intre în TOP 5 național, iar domeniul transporturilor rămâne spectaculos de mic în raport cu nevoile de infrastructură.

Sănătatea a atras miliarde. Dezvoltarea Regională și Dezvoltarea Durabilă au atras, la rândul lor, miliarde. Dar pentru transport apar doar 68,27 milioane de lei.

Iar aici este marea întrebare pentru Iași: poate județul transforma cele aproape 10 miliarde de lei în proiecte care să producă un salt economic real și să reducă distanța față de marile motoare regionale ale României?

Pentru că, în acest moment, clasamentul este clar: Iașul este în TOP 10. Este aproape de 10 miliarde de lei. Are sute de proiecte și investiții strategice. Dar Clujul, Prahova, Constanța și Doljul sunt încă înainte.

Iașul a urcat pe muntele banilor europeni. Acum începe adevărata bătălie: să transforme miliardele în dezvoltare și să urce și mai sus în clasamentul României.

Daniel BACIU