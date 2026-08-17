Opera 70 începe la Iași. Biletele pentru septembrie, la vânzare

* de la Verdi și Bizet la Prokofiev, luna septembrie aduce nouă evenimente în programul Operei Naționale Române din Iași * biletele pentru spectacolele noii stagiuni sunt puse în vânzare luni, 17 august, de la ora 12:00, atât la Agenția Operei, cât și online * unul dintre cele mai așteptate evenimente ale lunii, „Magia serii în sunet și lumină”, va avea acces gratuit

Cortina se ridică din nou la Opera Națională Română din Iași, iar începutul noii stagiuni vine într-un an special pentru instituția lirică. În 2026 se împlinesc 70 de ani de la înființarea Operei ieșene, aniversare în jurul căreia este construită o întreagă serie de evenimente. Instituția a anunțat încă de la începutul anului programul aniversar „Opera 70”.

Istoria actualei Opere ieșene începe în 1956. Prima stagiune a fost inaugurată pe 3 noiembrie 1956, cu „Tosca” de Giacomo Puccini, dirijată de Radu Botez, în regia lui Hero Lupescu.

Pentru public, începutul stagiunii 2026–2027 vine cu titluri cunoscute din repertoriul internațional, balet, dar și cu tradiționalul spectacol în aer liber din septembrie.

„Trubadurul” deschide seria spectacolelor din septembrie

Primele două seri ale stagiunii sunt rezervate operei „Trubadurul”, de Giuseppe Verdi. Reprezentațiile sunt programate pe 5 și 6 septembrie, de la ora 18:30, în Sala Mare.

Pe 8 septembrie, tot de la 18:30, publicul va putea vedea „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet. Urmează două seri de balet cu „Romeo și Julieta”, de Serghei Prokofiev, programate pe 11 și 12 septembrie, de la ora 18:30.

Verdi revine în program la jumătatea lunii, când „Traviata” va fi prezentată în două reprezentații consecutive, pe 15 și 16 septembrie, în Sala Mare, de la ora 18:30.

„Magia serii în sunet și lumină”, cu acces gratuit

Unul dintre evenimentele cu cel mai numeros public ale Operei ieșene revine pe 19 septembrie. Ediția a XV-a a spectacolului „Magia serii în sunet și lumină” este programată de la ora 20:00, pe Esplanada Operei. Spre deosebire de celelalte reprezentații din program, accesul la gala din 19 septembrie este gratuit. Programul lunii se încheie pe 29 septembrie, de la ora 18:30, cu „Concert la Palat”, găzduit de Palatul Culturii din Iași.

Biletele sunt puse în vânzare de la ora 12:00

Tichetele pentru spectacolele din septembrie, cu excepția evenimentului gratuit din 19 septembrie, pot fi cumpărate începând de luni, 17 august, ora 12:00.

Publicul are două variante: Agenția Operei Naționale Române din Iași sau platforma de vânzare disponibilă pe site-ul oficial al instituției.

Maura ANGHEL