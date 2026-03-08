Oțelul lui Ahmetov intră pe piața din România. Iașul, piesă într-un uriaș joc industrial

Unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Europa de Est își face loc tot mai vizibil pe piața din România. Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului industrial Metinvest, a început să livreze oțel produs în Ucraina direct pentru industria construcțiilor din România, iar Iașul devine, treptat, una dintre verigile acestui lanț economic regional.

Anunțul vine într-un moment în care industria siderurgică din Ucraina încearcă să se reinventeze după distrugerile masive provocate de război, iar companiile ucrainene caută piețe stabile în Uniunea Europeană. România apare astfel ca o destinație strategică pentru exporturile de oțel.

Oțel ucrainean pentru șantierele din România

Producătorul siderurgic Kametstal, parte a grupului Metinvest, a început producția unei linii speciale de armătură din oțel clasa B500C, destinată exclusiv pieței românești. Este vorba despre bare de oțel utilizate în structurile de rezistență ale clădirilor, un material esențial pentru orice șantier de construcții.

Potrivit companiei, de la începutul anului 2026 au fost livrate deja aproximativ 2.300 de tone de armătură către parteneri din România. Produsele au diametre cuprinse între 8 și 25 de milimetri și sunt fabricate conform standardelor tehnice românești.

Pentru a putea intra pe piață, aceste produse au fost certificate anul trecut de ICECON, instituția care validează materialele utilizate în construcții în România.

Reprezentanții uzinei spun că producția destinată României a devenit deja parte stabilă a programului lunar al laminorului industrial. „Armătura destinată partenerilor români face deja parte din programul nostru lunar de producție. Pentru acest lucru au fost dezvoltate scheme tehnice speciale de laminare și calibrări complexe ale cilindrilor”, a explicat Alexander Oliynyk, șeful secției de laminare din cadrul uzinei.

Fabrica Kametstal a devenit între timp cea mai mare uzină siderurgică funcțională din Ucraina, după distrugerea celebrului combinat Azovstal din orașul Mariupol, devastat în primele luni ale războiului.

Intrarea oțelului ucrainean pe piața românească nu este însă o simplă operațiune comercială. În spatele livrărilor se conturează o strategie industrială amplă a grupului Metinvest în România, iar Iașul joacă un rol tot mai important în acest plan.

În ultimul an, Rinat Ahmetov a început să cumpere active siderurgice în România, extinzându-și influența în sectorul metalurgic regional.

După ce a depus o ofertă pentru preluarea combinatului Liberty Galați – fostul Sidex, unul dintre cele mai mari combinate siderurgice din Europa de Est – grupul său a făcut o mișcare decisivă în Moldova.

La finalul anului trecut, Metinvest a preluat fabrica ArcelorMittal Tubular Products Iași, o unitate industrială importantă pentru producția de țevi metalice.

Achiziția a fost interpretată de analiști ca un semnal clar că grupul ucrainean își construiește un hub industrial în România, iar orașul Iași ar putea deveni o piesă strategică în acest puzzle economic.

Integrarea industrială a început deja să prindă contur. Recent, combinatul Zaporizhstal, un alt gigant siderurgic din portofoliul Metinvest, a început livrările de tablă laminată la cald către Metinvest Tubular Iași.

Practic, o parte din oțelul produs în Ucraina este trimis în România pentru a fi prelucrat sau utilizat în producția industrială locală.

Acest flux economic creează un coridor industrial Ucraina – România, într-o perioadă în care reconstrucția economiei ucrainene depinde tot mai mult de parteneriatele comerciale cu statele din Uniunea Europeană.

Ce înseamnă pentru piața construcțiilor

Pentru industria construcțiilor din România, intrarea oțelului produs de Metinvest ar putea însemna o creștere a competiției și, eventual, prețuri mai stabile pentru materialele de bază.

În același timp, prezența tot mai puternică a grupului lui Rinat Ahmetov lasă să se întrevadă cât de mult va conta România în viitorul industriei siderurgice din regiune.

Iar pentru Iași, oraș aflat la doar câteva sute de kilometri de granița cu Ucraina, noua realitate industrială ar putea aduce oportunități economice neașteptate, dar și o repoziționare a orașului pe harta marilor fluxuri industriale din Europa de Est. Daniel BACIU