Prețul recuperării copilăriei: 40.900 de euro!

La doar 14 ani, Denisa duce pe umeri o povară fizică și emoțională de neimaginat. Fetița suferă de o formă severă de scolioză, de când avea numai 5 ani. Singura șansă la o viață normală este o intervenție chirurgicală pe coloana vertebrală, operație care costă peste 40.000 de euro.

Mirela și soțul ei, o familie simplă dintr-un oraș de provincie, au făcut tot ce le-a stat în putință să îi ofere Denisei o viață normală. Mirela lucrează la un supermarket ca șef de magazin, iar tatăl fetei este angajat la o fabrică de airbaguri. O familie decentă, ce duce un trai modest, dar plin de iubire, a fost nevoită să își împartă resursele între viața de zi cu zi și lupta contra scoliozei severe a fetiței lor. „La vârsta de 5 ani am descoperit că are scolioză, iar de atunci viața noastră s-a schimbat complet. Am fost îndrumați să facem kinetoterapie, iar ani de zile am urmat diferite terapii – Bowen, Yumeiho, Schroth, și înot – doar pentru a ține sub control evoluția bolii”.

Până la vârsta de 12 ani, familia a reușit să gestioneze scolioza, dar apoi totul a început să se agraveze. Pandemia a întrerupt sesiunile de recuperare, iar creșterea bruscă în înălțime și schimbările hormonale au accelerat rapid evoluția scoliozei. Nimic nu mai părea să ajute, nici măcar purtarea corsetului, iar coloana Denisei s-a curbat alarmant. Fără o intervenție chirurgicală de urgență, curbura coloanei vertebrale riscă să îi strivească organele interne.

Durerea fizică este continuă, iar viața de zi cu zi este o provocare... Dar poate că cel mai greu de suportat pentru Denisa, pe lângă durerea fizică, a fost izolarea izolarea socială pe care a resimțit-o de-a lungul anilor. Deși era un copil sociabil și comunicativ, boala a transformat-o într-o fetiță marginalizată de colegi, o victimă a bullying-ului, ceea ce a făcut-o să se închidă foarte mult în ea. În acest context, părinții au decis să o transfere la o altă școală unde a fost primită cu căldură și empatie.

Denisa visează să devină psiholog și să ajute copii ca ea să treacă peste problemele emoționale. Îi place să deseneze, să citească, să exploreze lumea prin geografie, istorie și limbile străine. Dar toate aceste vise sunt umbrite de situația critică în care se află.

Operația este singura șansă a Denisei de a avea o viață fără durere. Costurile sunt însă copleșitoare pentru familia Manciu – 40.900 de euro, fără a include recuperarea post-operatorie. O sumă mult prea mare pentru părinții ei, care, deși au muncit din greu toată viața, nu pot aduna singuri această sumă uriașă.

Prin intermediul Asociației „Salvează o inimă”, familia Denisei face acum un apel la solidaritate. Fiecare contribuție poate aduce Denisa cu un pas mai aproape de o viață fără dureri, de un viitor în care își poate urma visurile. Pentru donații: din partea companiilor accesați salveazaoinima.ro/denisa-manciu/, Asociația „Salvează o inimă”. Cont lei: RO05BTRL00701205W82870XX, cont euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001, Cont dolari: RO68BTRLUSDCRT00W8287001, Cod SWIFT: BTRLRO22, Cod BIC: BTRL, Banca Transilvania. De specificat în transferul bancar, la detaliile plății, numele Denisa Manciu. Maria STANCU