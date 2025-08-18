UMF Iaşi caută candidați la Asistenţă Medicală Militară

Luna viitoare, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” organizează o nouă sesiune de admitere la specializarea Asistenţă Medicală Generală Militară, după ce 14 locuri au rămas neocupate în prima sesiune de admitere.

Concursul vine în sprijinul nevoilor Ministerului Apărării Naţionale şi se va desfăşura între 5 şi 9 septembrie, până la ora 12:00, perioadă în care candidaţii îşi pot depune dosarele. Apoi, pe 10 septembrie, la ora 14:00, comisia de admitere va solicita completarea eventualelor documente lipsă.

Momentul cel mai aşteptat, proba scrisă sub formă de test grilă, va avea loc pe 14 septembrie, iar a doua zi, pe 15 septembrie, candidaţii nemulţumiţi de rezultate vor putea depune contestaţii. Acestea vor fi soluţionate rapid, pe 16 septembrie.

În final, între 17 şi 19 septembrie, cei declaraţi admişi îşi vor putea confirma locul şi vor deveni oficial studenţi la specializarea Asistenţă Medicală Generală Militară.

Astfel, cei care visează la o carieră în uniformă, dar şi în domeniul medical, au o nouă şansă să îmbine cele două vocaţii într-o profesie de viitor. Laura RADU