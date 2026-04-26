Pagina principală Moldova Din cauza vijeliei și pentru siguranța tuturor, Semimaraton Iași 2026 a fost oprit. Primii câștigători

Atmosferă electrizantă, emoție până la ultimul pasîn Semimaratonul iașului! Competițiile de 21 km HCLTech și 10 km PHINIA au adus în prim-plan alergători de top, într-un spectacol sportiv memorabil.

La proba de semimaraton, victoria la masculin a fost adjudecată de Cătălin Atanasoaie, care a dominat cursa și a trecut linia de sosire cu un timp excelent de 01:15:37, confirmând o formă de invidiat.

La feminin, Oleksandra Kyryllova a impresionat prin constanță și determinare, încheind cursa în 01:26:10, un rezultat solid într-o competiție intensă.

Proba de 10 kilometri a fost la fel de spectaculoasă. La masculin, Adrian Șchiopu a reușit o cursă aproape perfectă, oprind cronometrul la 33:43, un timp care reflectă nu doar viteză, ci și strategie impecabilă. La feminin, Alexandra Tucaliuc a arătat o voință de fier, câștigând cu timpul de 42:30, după o evoluție constantă și bine gestionată.

Rezultatele confirmă nu doar nivelul ridicat al competiției, ci și creșterea constantă a atletismului de masă și de performanță. Fiecare cursă a fost o luptă cu propriile limite, iar câștigătorii au demonstrat că disciplina, pregătirea și ambiția pot face diferența în momentele decisive.

Din cauza vijeliei și pentru siguranța tuturor, Semimaraton Iași 2026 a fost oprit. 

 

