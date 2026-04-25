Iașul, primul pe harta crimelor și tentativelor împotriva femeilor. Legea femicidului schimbă regulile după ani de tragedii ignorate

* promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea femicidului vine într-un moment în care Iașul apare pe primul loc în țară la numărul de femei ucise și tentative de omor asupra femeilor * în 2025, în județ au fost consemnate 10 cazuri: două crime și opt tentative de omor

Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului, act normativ pe care l-a numit „extrem de necesar”. Legea definește femicidul ca uciderea cu intenție a unei femei, dar și moartea unei femei survenită în urma unor loviri, vătămări cauzatoare de moarte sau a altor infracțiuni intenționate urmate de decesul victimei. Termenul include și fetele sub 18 ani.

Pentru Iași, noua lege nu vine într-un vid statistic. În 2025, județul a fost indicat drept zona cu cele mai multe crime și tentative împotriva femeilor: 10 cazuri, dintre care două femei ucise și opt tentative de omor. Iașul a depășit Bucureștiul, unde au fost consemnate 9 cazuri, și județul Prahova, cu 7 cazuri. Formula corectă este importantă: nu toate aceste fapte sunt încadrate juridic automat drept femicid, dar toate intră în zona violenței extreme îndreptate împotriva femeilor.

Cazurile din ultimii ani arată cât de repede se poate transforma controlul în crimă. În județul Iași au fost consemnate femei atacate de foști parteneri, femei bătute până la moarte, femei ucise în contexte în care agresiunea nu a apărut brusc, ci după amenințări, frică, tensiuni și violențe repetate. Tocmai această succesiune vrea să o surprindă noua lege: femicidul nu este doar momentul final al crimei, ci capătul unui lanț de abuzuri.

Primii la violență

Datele oficiale ale IPJ Iași confirmă amploarea fenomenului. În anul 2025, în județ au fost înregistrate 2.636 de fapte de violență în familie. Polițiștii au emis 1.086 de ordine de protecție provizorii, au întocmit 734 de dosare penale pentru nerespectarea ordinului de protecție, au montat 315 brățări electronice de monitorizare și au intervenit la 741 de alerte generate de sistemul electronic.

La nivel național, datele în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2025, au fost dică 662 de cazuri de femicid. dintre care 60 au avut victime minore. În aceeași perioadă, peste 30.000 de femei au fost bătute de partenerii lor, iar autoritățile au emis peste 30.000 de ordine de protecție. Sunt cifre care arată că violența domestică nu este o excepție, ci un fenomen constant, repetat și adesea previzibil.

Legea promulgată introduce definiții distincte pentru femicid, femicid intim și femicid indirect. Femicidul intim vizează uciderea unei femei de către un membru de familie sau într-un context de control, dominație, gelozie, constrângere ori limitare a libertății. Femicidul indirect include situații precum moartea unei femei ca urmare a unor practici violente sau sinuciderea produsă pe fondul violenței între parteneri ori în familie.

Pentru Iași, miza nu este doar una juridică, ci una de siguranță publică. Un județ aflat pe primul loc la crime și tentative împotriva femeilor nu poate trata violența domestică drept conflict de familie. Între prima palmă, primul ordin de protecție și crima finală există un interval în care statul poate interveni. Legea femicidului încearcă să transforme acel interval într-o șansă de salvare.

Clara DIMA