România se află într-o situație critică în ceea ce privește decesele copiilor sub un an provocate de bolile aparatului respirator. Potrivit unei analize Salvați Copiii România, în ultimii cinci ani pentru care există date disponibile, țara noastră a avut o pondere medie de 52,27% din totalul deceselor înregistrate la nivelul Uniunii Europene în această categorie.

Diferența este uriașă și arată o vulnerabilitate majoră a sistemului medical. În România, bolile aparatului respirator determină aproximativ 22,5% dintre decesele copiilor sub un an, în timp ce la nivelul Uniunii Europene impactul este de doar 3,39%.

Pentru medicii din neonatologie și terapie intensivă neonatală, aceste cifre se traduc în cazuri grele, copii născuți prematur, nou-născuți care au nevoie de oxigen, ventilație, monitorizare permanentă și intervenție rapidă încă din primele minute de viață.

Echipamentele pot face diferența între viață și moarte

În acest context, Salvați Copiii România atrage atenția asupra nevoii urgente de dotare a maternităților, secțiilor de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și obstetrică-ginecologie.

Din 2010 până în prezent, organizația a dotat 296 de unități medicale din toate județele țării, cu peste 2.010 echipamente vitale. Investiția totală depășește 21 de milioane de euro, iar de aceste dotări au beneficiat peste 600.000 de nou-născuți și copii cu vârste între 0 și 5 ani.

Doar în prima parte a anului 2026 au fost dotate 10 unități medicale, cu peste 24 de echipamente vitale, printr-o investiție de peste 400.000 de euro. Până la finalul anului, Salvați Copiii anunță continuarea programului prin dotarea a încă 25 de unități medicale și modernizarea a cinci centre de urmărire a copiilor cu risc.

Ce aparatură cer spitalele

Cele mai multe solicitări venite din partea unităților medicale vizează echipamente pentru suport respirator, esențiale în îngrijirea prematurilor și a nou-născuților aflați în stare critică. Spitalele cer ventilatoare neonatale, sisteme CPAP, incubatoare, mese radiante cu resuscitare, monitoare multiparametrice, aparate pentru fototerapie și analizoare de gaze sanguine.

Potrivit datelor centralizate de Salvați Copiii, 76% dintre echipamentele donate au mers către neonatologie, zona în care se decide, de multe ori, supraviețuirea copilului în primele ore după naștere. Peste 70% dintre aparate sunt folosite zilnic, ceea ce arată că ele nu sunt dotări formale, ci instrumente integrate în activitatea medicală curentă.

Un alt efect important este reducerea transferurilor către centre medicale de rang superior. Unele secții au raportat scăderi ale transferurilor de până la 70%, după ce au primit aparatură care permite stabilizarea și tratarea locală a nou-născuților.

De ce contează intervenția rapidă

În cazul unui nou-născut cu probleme respiratorii, timpul este decisiv. Fiecare minut fără oxigenare corectă poate crește riscul de complicații pulmonare, neurologice sau metabolice. De aceea, dotarea maternităților nu înseamnă doar aparatură modernă, ci șansa ca un copil să fie salvat chiar acolo unde se naște.

„Programul de dotare a maternităților și secțiilor de terapie intensivă neonatală este unul prioritar pentru Salvați Copiii. Am făcut muncă de pionierat în domeniu și, după 15 ani, programul a devenit unul amplu, atât în comunitățile vulnerabile, cât și în ceea ce privește întărirea capacității spitalelor în salvarea și îngrijirea nou-născuților”, a transmis Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Datele arată că mortalitatea infantilă nu este doar o statistică rece, ci un indicator al accesului la îngrijire medicală, al dotărilor din spitale și al sprijinului acordat mamelor și copiilor vulnerabili. Într-o țară în care bolile respiratorii au o pondere atât de mare în decesele bebelușilor, investițiile în neonatologie devin o urgență de sănătate publică. Clara DIMA